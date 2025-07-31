台美關稅協議卡在哪？美貿易代表拒絕評論

美國對各國實施對等關稅稅率清單。（照片：WhiteHouse X社群） 中評社台北7月31日電／台美關稅談判結果8月1日將揭曉，美國陸續與日本、韓國達成15%關稅協議，而還在華府的台“行政院副院長”鄭麗君，據悉仍在等候中。美國貿易代表（USTR）葛里爾（Jon Greer）最新親自回應台灣媒體詢問時，僅表示“不確定”，並拒絕進一步評論。



美方31日上午已宣布與韓國達成與日本、歐盟相同的15%關稅協議，並稱將課印度25%；至此，美方與較大貿易夥伴幾乎都已完成協議，但台灣卻仍苦等答案。



根據《TVBS》報導，記者向美國貿易代表葛里爾提問台美關稅協商進度，但葛里爾兩度以“不確定”與“無可奉告”作答，顯示雙方談判可能仍有變數。



台媒報導，傳出台灣將端出4,000億美元投資方案，盼向美換取同樣的優惠稅率。但此消息尚待證實。



《彭博》29日引述知情人士報導指，美方近期已向台灣遞出一紙“最優惠稅率”條件，內容可能與日本、韓國相似，稅率鎖定在15%。但與此同時，美國也對台方提出新要求，希望台灣比照日本、韓國，加碼對美投資，作為降低關稅的交換條件。惟“賴政府”仍未透露任何訊息，只說有進展時會對外報告。