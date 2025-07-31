台灣中南部豪雨釀土石流　已撤離3705人

嘉義縣山區29日晚間降下豪雨，造成多處道路中斷。（照片：嘉義縣政府提供） 中評社台北7月31日電／連日豪雨造成台灣中南部地區積淹水、崩塌、道路中斷等災情，災害應變中心今天指出，累計撤離人數3705人，並提醒民眾，雖然白天起西南氣流將稍減弱，但仍易有短延時強降雨，避免不必要外出。



根據《中央社》報導，災害應變中心今早9時針對0728豪雨召開第9次工作會報，由副指揮官“農業部次長”黃昭欽主持，會中並與台中市副市長黃國榮、南投縣工務處副處長李坤煌、嘉義縣政府秘書長羅木興、高雄市政府副秘書長張家興及屏東縣水利處秘書薛東裕視訊連線。



水利署透過新聞稿表示，氣象署資料顯示，昨晚至今晨南投縣地區及雲林縣、嘉義縣、高雄市及屏東縣山區已達超大豪雨，持續受西南氣流影響，目前對流雲系在台中以南及台東地區發展，雨勢相當明顯。



災害應變中心指出，因中南部地區降雨時間較長，已造成積淹水、落石、崩塌及道路中斷等災情，出席視訊會議的縣市政府代表，均表示持續嚴密監控降雨情形，並積極處理淹水、坡地災害及交通中斷等災情。經統計，今天累計撤離人數3705人，多數為自行依親，開設13處收容安置處所，收容254人。



災害應變中心表示，連日豪雨造成中南部山區已有多處土石山崩情況，目前發布土石流紅色警戒338條，大規模崩塌紅色警戒8處，又昨日夜間南橫公路因路基掏空，1車輛墜谷5人待救，請搜索救援組密切追蹤救援狀況，並請交通工程組及農林漁牧組持續監控道路及土石災害狀況與最新坡地易致災地區資訊，提供地方政府參考。



災害應變中心進一步說明，目前省道公路預警封閉8處、道路災阻4處、道路災情1處，請交通工程組將最新路況提供民眾知悉，並督促道路權管單位加強道路交通管制工作。



針對中華電信行動電話故障一事，災害應變中心表示，目前雖經中華電信回復若民眾重開機即可恢復正常，但民眾未必知曉，責請通訊傳播委員會要求中華電信以多元方式發布新聞，讓民眾周知。