傳台灣將投資美4千億美元　奉上外匯存底

美國對等關稅即將在8月1日上路，台灣稅率仍未出爐。（照：特朗普Truth Social平台） 中評社台北7月31日電／美國對等關稅即將在8月1日上路，台灣稅率仍未出爐，“行政院副院長”鄭麗君還在華府做“最後努力”。目前日本、韓國都以大幅增加對美投資，換得了15%關稅。今日也傳出，台灣擬端出3000至4000億美元的對美投資，盼也能拿15%。雖消息未獲證實，但萬一為真，4000億美元是什麼概念？這大約為近12兆新台幣，此規模等同政府年度總預算的4.5倍、外匯存底快被掏光。



至今年6月底，台灣外匯存底高達5984.32億美元。



美國總統特朗普這波“八一關稅”，此前已宣布多國達成協議，外界一般認為，台日韓應屬同一對照點。而在日本率先獲得15%稅率後，韓國代表也急奔美國加緊談判，並於台灣時間7月31日上午完成與美協議，也獲15%。與此同時，日韓都承諾加大投資美國，日本將向美國投資5500億美元，且美國將獲得其中90%的利潤；韓將在美國投資3500億美元（約新台幣10.4兆元），並採購價值1000億美元（約新台幣3兆元）美國能源產品。



日韓也解釋了相關投資金額，例如，日方說明其將是融資性質，韓方則說明3500億美元是基金，助韓國企業進入美國半導體、能源等市場；其中並有1500億美元將專門用於造船合作計劃。至於台灣，今傳出也擬投資4000億美元，但未獲證實。

