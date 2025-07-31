楊永明：捐以色列屯墾區案應喊停　綠嚴重失職

台大政治系教授楊永明發言。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月31日電（記者 張嘉文）以色列與巴勒斯坦戰火仍在延燒，但傳出台灣承諾在以色列屯墾區投入捐款建設醫療中心的消息，引發爭議。台前“國安會”副秘書長、台灣大學政治學系教授楊永明今天在一場座談會上表示，此舉是誤解國際法院的判決意見，“外交部”嚴重失職，部長林佳龍應該負責道歉，且此案要公開表示停止。



楊永明質疑民進黨政府有政治目的，不知道是希望以色列提供什麼軍事情報或安全物資，或者是想透過和以色列右翼政府的接觸，讓美國總統特朗普看到，讓特朗普歡心，以換得比較低的關稅？如果是的話，也太天真了，特朗普會理你這一套嗎？他要看的是台灣能提供給他多少市場、投資多少？



由中國國民黨前“立委”鄭麗文號召的黨外在野大聯盟今天召開記者會，發表四點聲明嚴正譴責“賴政府”承諾在以色列屯墾區投入捐款建設醫療中心。包括陽明交通大學榮譽教授傅大為、前“國安會”副秘書長楊永明、台灣和平實踐研究工作室執行長郭耀中、工運組織者劉念雲和國民黨“立法院”黨團副書記長羅智強等人出席。



楊永明在會中表示，以色列的作為其實幾十年來受到國際社會的譴責，現在已變成普遍法律上認定，以色列對於巴勒斯坦是個非法占領行為，而且從事了破壞人權，甚至在加沙走廊進行嚴重的大屠殺。



楊永明說，民進黨政府在此刻卻要到約旦河西岸、以色列的屯墾區去捐贈醫療中心，“外交部”對此解釋說，國際禁止在當地從事投資貿易等商業行為，而台灣是討論人道援助醫療合作，這完全誤解國際法和國際法院的判決意見，“外交部”是嚴重失職。

