綠委陳亭妃衝刺初選　台南開協調會挺災戶

綠委陳亭妃31日上午在台南進行“農漁牧座談會”，積極協助災後重建中央與地方雙向溝通協調。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南7月31日電（記者 蔣繼平）台灣中南部經丹娜絲颱風侵襲後又遇28日豪雨侵襲，農漁業產生嚴重災損。全台農業損失達到約新台幣32.8億元，台南市達近14.6億，全台最高。爭取民進黨台南市長初選的綠委陳亭妃31日連辦兩場“中央”地方災後協調會，積極替受災戶反映意見，扮演橋樑角色。



綠委陳亭妃31日辦兩場“災後重建雙向溝通協調會”，上午先在走馬瀨農場會議室進行“農漁牧座談會”，下午則在南台灣創新園區會議廳進行“中小企業座談會”。主要由“中央”部門與地方部門進行對接並收集意見。



上午場次“農漁牧座談會”聚焦農業災損救助、低利貸款補助處理及產業協助措施。“農業部次長”胡忠一、台南市農會總幹事吳嘉仁等出席，各區農漁會、養殖、水稻、蘭花等協會代表參加。會中除宣佈最新補助方案，討論也相當熱列，進行超過3小時。



“農業部”30日公告0728豪雨災害現金救助及低利貸款的地區與品項，包括嘉義縣東石鄉、水上鄉、新港鄉、六腳鄉、朴子市畜牧全品項，以及台南市後壁區、六甲區雞全品項。胡忠一指出，目前有最新的“農業天然災害低利貸款、以及農糧、漁業、畜禽的專案輔導措施”共4種措施，也有提供QR碼，呼籲受災農漁民在期限內進行申請。



陳亭妃表示，這次豪雨釀災災損，讓許多原本的災損救助方案都突破盲腸，都要個案處理，受災農漁民也產生前面的低利貸款還不了，後續也貸不到，造成許多困擾，公股銀行天花板高、沒擔保品貸不了，怎麼來協助，都需要設法協調。