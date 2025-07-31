民進黨團提案出難題　促盧秀燕先普發5萬

民進黨台中市議會黨團提案要求盧秀燕市府普發市民新台幣5萬元。（民進黨團提供） 中評社台中7月31日電（記者 方敬為）“立法院”三讀通過普發現金新台幣1萬元條例，要求“行政院”將超徵稅收“還錢於民”，官方宣稱窒礙難行。民進黨台中市議會黨團今天也向台中市政府正式提案，呼籲國民黨籍市長盧秀燕要順應藍白“立委”的“還錢於民”理念，台中市府超徵稅收也比照辦理，按照過去6年超徵稅收加總，每位市民可分配新台幣5萬元，請盧秀燕普發現金，嘉惠市民。



台中市政府回應，盧秀燕市長2019年上任至2024年，台中地方稅收預算共新台幣2739億元，實徵數為2722億元，市府近6年地方稅收短徵17億元，並無所謂“超徵稅收”。



民進黨台中市議會黨團總召王立任31日向媒體宣布，該黨團今天正式提案要求盧秀燕市府將超徵稅收回饋全體台中市民，每人普發新台幣5萬元，幫助市民度過經濟壓力、振興消費，實質提升市民的幸福感與生活品質，並落實盧秀燕一貫主張的超徵稅收“還錢於民”政治信念。



王立任指出，根據統計，自2019年至2024年間，台中市歲入稅課收入決算扣除預算後，累計超徵達新台幣415.11億元。同時，市府出售市有土地的總價值也已超過1023億元。加上《財政收支劃分法》修正後，台中市未來每年可再增加約262億元預算。上述三項財源合計至少達1700.11億元，以台中市目前286萬人口計算，平均每位市民應可分得5萬9444元。



民進黨團認為，在財源充足的情況下，市府應儘速規劃普發每位市民新台幣5萬元現金，總經費約為1430億元，從既有超徵、賣地收入及“中央”財劃法挹注，扣除後仍有超過270億元可持續投入台中市政建設，無需擔心排擠預算，更能兼顧到公平正義與永續發展。