鄭麗文：賴清德內外受挫美也打臉　會更瘋狂

鄭麗文。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月31日電（記者 張嘉文）號召成立黨外在野大聯盟的中國國民黨前“立委”鄭麗文今天在記者會上表示，民進黨長期執政讓台灣整個社會邁向法西斯這條道路，已經走得比我們想像中來的遠，尤其這次的大罷免大失敗，加上賴清德要出訪過境美國本土被打臉。如果賴覺得百般討好美國也沒用，接下來會不會做出什麼更瘋狂舉動，把台灣推向更危險的境地？



鄭麗文說，賴清德昨天在中常會上針對大罷免失敗，沒有向人民道歉，他沒有向台灣社會道歉，而是向支持者道歉，因為民進黨努力不夠，所以民進黨現在決定全面投入打第二波的823大罷免。依賴過往呈現的性格，很可能接下來會更加喪心病狂，走火入魔，會變成一個非常危險的政權。



由鄭麗文號召的黨外在野大聯盟今天召開記者會，發表四點聲明嚴正譴責“賴政府”承諾在以色列屯墾區投入捐款建設醫療中心。包括陽明交通大學榮譽教授傅大為、前“國安會”副秘書長楊永明、台灣和平實踐研究工作室執行長郭耀中、工運組織者劉念雲和國民黨“立法院”黨團副書記長羅智強等人出席。



鄭麗文在會中總結表示，會成立黨外在野大聯盟很主要的原因，就是感受到民進黨政府離法西斯主義似乎只剩下最後一哩路，這也是為何會出現援助以色列的情況發生，因為他們連演都不演了。



鄭麗文說，在反法西斯這一塊，台灣社會內部討論其實很稀薄，這也是為什麼民進黨發動大罷免後，大家感覺到憂心忡忡的原因，整個的“國家機器”、輿論、媒體、司法都已被執政者控制，現在似乎只剩下“立法院”的監督權了。