台官方：台美關稅談判已完成技術性磋商

“行政院”發言人李慧芝主持院會後記者會。（照片：“行政院”提供） 中評社台北7月31日電／台灣對等關稅稅率備受關注，“行政院”今天說，雙方已完成技術性磋商，就關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、供應鏈韌性、經濟安全等議題達一定共識，也商討投資、採購等台美經貿合作議題，正持續磋商聯合聲明，待美國政府決策流程確立後，會向民眾報告說明。



“行政院”發言人李慧芝今天主持院會後記者會時表示，台美經貿工作小組表示，台美從談判以來，雙方團隊都肯定談判進度持續推進，因為8月1日期限即將到來，美方會在美東時間7月31日跟多國進行談判，雙方談判團隊在時程有限狀況之下，也完成技術性磋商。



李慧芝提到，現已就關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、供應鏈韌性，以及經濟安全議題達成一定共識，也商討投資採購等台美經貿合作相關議題，雙方並以此進行聯合聲明的磋商，但現在還是等待美國政府決策流程，屆時會再向民眾報告說明。



目前美方已宣布日韓稅率為15%，媒體追問，台灣是否有信心低於或至少齊平？李慧芝重申，對於雙方聯合聲明已經進行磋商，最終還是要等待美國政府決策流程，有結果一定會向民眾報告。



至於政府有沒有可能呼籲那些產業可以即早準備、應變？李慧芝說，談判原則是維護產業利益、“國家”利益、糧食安全及民眾健康，政府談判原則會在這四個底線下進行，政府會堅守立場。