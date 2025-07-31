綠委反對譴責卓榮泰、柯建銘案　協商破局

黃國昌邀集朝野代表協商4項譴責案。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月31日電（記者 黃筱筠）台灣民眾黨主席黃國昌今天主持譴責“行政院長”卓榮泰、民進黨“立法院”黨團總召柯建銘以及“國安局長”吳釗燮下台等4案譴責案，但民進黨“立法院”黨團書記長陳培瑜代表出席全部表達不同意意見，朝野協商破局，會議主席黃國昌裁示，這4案協商期已經屆滿，交由院會處理。



今天出席委員有民進黨“立委”陳培瑜、中國國民黨“立委”羅智強、吳宗憲、台灣民眾黨“立委”張啟楷、陳昭姿等人。



民眾黨團提出，對“行政院院長”卓榮泰提出最嚴厲之譴責案，並要求“行政院”儘速將提名之通訊傳播委員會主任委員、副主任委員及委員名單送交“立法院”。是否有當？請公決案。



“行政院會”今天也提出NCC委員名單，黃國昌質疑，今天早上院會結束後，委員提名名單終於送到“立法院”，顯然“行政院”沒有催促不會做事情，但一看為什麼資料是今年5月份，為什麼現在才送，是要等大罷免結束嗎？請行政單位說明。



代表出席“行政院”人事行政總處政務副人事長張秋元表示，之前“院長”已說明因為有些被提名委員的家庭與工作關係，需要最後確認時間，最近才接到通知。



國民黨籍“立委”羅智強則說，話要說的不客氣一點，本來譴責案國民黨團認同，現在加倍認同。相關人事提名不正常，一個5月名單為了等一個委員被提名人，要等兩個月，去確認家人關係與工作，“那政府跟殘廢有什麼兩樣”，要跟家人商量處理兩個月，什麼疑難雜症要兩個月，一個星期就應該要換人了。還要“院長”等你兩個月，鐵錚錚事實就是等罷免結束才要拿出來，民進黨認為大罷免會大成功，名單就是自己人。

