卓榮泰拍板普發現金不覆議　適當時機“釋憲”

“行政院長”卓榮泰主持院會。（照片：“行政院”提供） 中評社台北7月31日電／“行政院”今天表示，“因應國際情勢強化經濟社會及民生‘國安’韌性特別條例”預計將於明天生效，“政院”不會提出覆議，但因特別條例有關普發現金的內容有“違憲”、違法等瑕疵，“行政院長”卓榮泰指示，將在適當時機提出“釋憲”。



“立法院”日前三讀通過“因應國際情勢強化經濟社會及民生‘國安’韌性特別條例”，匡列新台幣5450億元，並明定每人普發現金1萬元，但未納入撥補台電的1000億元。“行政院”22日收到特別條例函文，依法今天是“行政院”可以提覆議的最後期限。



對於是否提出覆議，“行政院”發言人李慧芝今天主持“行政院會”後記者會時轉述，卓榮泰會中表示，賴清德明天將依法公布“因應國際情勢強化經濟社會及民生‘國安’韌性特別條例”，但是“政院”堅持認為有“憲法”上與法律上的瑕疵，因為無論“立法院”針對預算案、法律案要大幅增加歲出時，必須徵詢“行政院”意見，且要找出財源，但這過去一年經常被忽略。



卓榮泰說，“政院”未來有必要思考，要依照“憲法”體制來尋求憲政機制，在適當時機提出“釋憲”，以杜絕行政、立法上繼續對於權力分立的行政立法紛爭。



卓榮泰也提到，待台美談判結束，關稅稅率出爐時，會適時針對特別條例再提出修正案，以因應實際所需。



至於修正案與“釋憲”案如何並行處理，李慧芝補充說明，“政院”不提覆議，但“政院”認為特別條例有關普發現金的內容有“違憲”、違法等瑕疵，因此將在適當時機提出“釋憲”，且過往也有只針對部分條文提“釋憲”的做法，而修正案則要等關稅出爐後再行評估。