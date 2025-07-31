4千億美元換關稅？傅：締約要“立院”同意

國民黨團總召傅崐萁。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月31日電／台美關稅談判將於8月1日揭曉，傳出台灣端出4千億美元投資換爭取15%關稅。中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁31日表示，台灣外匯存底九成買了美債，加上12兆台幣，30兆台幣被搬走後，台灣還剩什麼？跟美國關稅的締約，一定要經過“立法院”同意。



對台美關稅協商，“行政院”發言人李慧芝31日表示，已完成技術性的磋商，雙方就關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、供應鏈韌性及經濟安全議題達成一定的共識也商討了台美投資採購的議題，雙方也以此進行聯合聲明磋商。



美國對等關稅大限逼近，台美談判進入最後倒數，“行政院”透露，副院長鄭麗君仍在華府磋商，努力到最後一刻。媒體報導，台灣端出上看4千億美元的對美投資金額，盼爭取與日本、韓國齊平的15%稅率，引起譁然。



傅崐萁說，現在以台灣經濟發展，外匯存底5800億美元，有90%買了美債，台灣是否可以忍受，未來經濟有動盪，有足夠家底度過經濟寒冬？面對這麼大的投資，12兆台幣加上18兆台幣，搬走30兆台幣後，台灣到底還剩下什麼？跟美國關稅的締約，一定要經過“立法院”同意。



傅崐萁強調，國民黨會站在支持政府的立場，但要考量能否承受，如果台灣自己無法承受，是否應該重啟談判，讓美國充分瞭解，台灣的每一分、每一釐的出超，都是台灣人民非常辛苦，苦幹實幹所獲得的微薄利潤。



傅崐萁指出，85%的產業都是靠外銷，若台灣貿然答應，12兆台幣投資美國，18兆台幣的外匯存底買了美債，萬一其他大的出口貿易夥伴也開始要求台灣做一樣的承諾、一樣的關稅的時候，台灣是否能夠承受？這是整體問題，要全面考量。



傅崐萁表示，美國是很重要的夥伴，過去也協助台灣，留下非常深刻的情感，這是事實，但要考量是否有能力完成協議，台灣是否承受得起？企業、產業、人民是否承受得起？不要造成70多年來，台灣累積三代的根基，一朝全都搬空。