台北市副議長葉林傳涉經營賭博電玩　遭約談

國民黨籍台北市議會副議長葉林傳。（中評社 資料照) 中評社台北7月31日電／中國國民黨籍台北市議會副議長葉林傳因疑涉經營賭博電玩，利用議員職權喬事圖利業者，涉嫌圖利、意圖營利賭博罪，台北地檢署31日指揮“調查局”北機站兵分17路搜索葉林傳議會辦公室、住所，並約談葉林傳及某電子遊藝場紀姓登記負責人共12名被告及3名證人，北機站訊後將葉林傳12人移送複訊。



葉林傳的父親葉明財，為台北市中山區幫派“牛埔幫”創幫大老“牛財”，今年6月85歲病逝。葉林傳為家中么子，由里長開始競選，進入政壇。台灣民眾黨主席黃國昌2020還是時代力量“立委”時，就曾爆料葉林傳黃護航非法電玩場合法化。



根據《中時新聞網》報導，檢調獲報，葉林傳因疑涉經營賭博電玩，檢調今約談電子遊藝場紀姓登記負責人，懷疑葉是幕後實際負責人，另葉利用議員職權喬事圖利業者。



北檢表示，北檢檢察官偵辦葉林傳違反貪汙治罪條例等案件，於31日指揮“調查局”北部地區機動工作站，持法院核發之搜索票，搜索葉林傳8人之住居所及相關辦公處所共17處所。另通知葉林傳、紀姓業者等12名被告及證人3人到案查證，釐清相關事實，目前持續偵辦中。



北檢表示，葉林傳涉犯貪汙治罪條例第6條第1項第4款圖利罪嫌，葉與紀姓業者等11人另涉犯刑法第268條意圖營利賭博罪嫌。



據指出，本案是檢調去年5月偵辦松山警分局巡官劉維中涉收轄區色情業者賄賂案的“案外案”，檢調去年曾搜索葉林傳的服務處前主任張翰明與綽號“江野”的現任主任林晴紀、松山警分局巡官劉維中等多人，當時檢調澄清該案件與葉林傳無關。



不過，檢調今天偵辦葉林傳涉貪案，是由先前案件衍生出來的新案情。



“調查局”北機站去年接獲檢舉，指台北市議會副議長葉林傳辦公室主任“江野”林晴紀、前主任張翰明疑似勾結色情業者，自2009年迄今涉嫌勾結、行賄松山分局行政組巡官劉維中，包庇中山區“御之殿”、“艾美”、“欣欣”等7家賭博、色情特種行業業者。



台北地檢署去年5月15日指揮北機站、“警政署”政風室、台北市警局政風室兵分70路前往松山分局劉員辦公室等處搜索，約談劉員及劉員女兒、林男、張男及業者36人到案。



檢方訊後諭知劉員50萬元交保，並限制出境、出海。劉員女兒、林晴紀、張翰明3人無保請回，許、蔡、王姓3名業者各以20至40萬元交保，其餘員工及幹部各以1萬元至10萬元交保或請回。