傳台投資美國4千億美元　黃國昌轟黑箱談判

台灣民眾黨主席、黨團總召黃國昌（左）與白委林國成受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月31日電（記者 黃筱筠）台美關稅即將揭曉，根據《彭博社》報導，台灣有機會跟日本、韓國一樣獲得15%的“最佳稅率關稅”，外傳台灣政府的附加條件是投資美國4000億美元，根據業界訊息，台積電出一半。台灣民眾黨主席、黨團總召黃國昌今天受訪說，美國高關稅的政策，各政府的應對到今天為止，搞到最黑箱的竟然是台灣。



黃國昌表示，一向不對沒有權威事實基礎去臆測、評論，但要說一件事，美國高關稅的政策，各政府的應對到今天為止，搞到最黑箱的竟然是台灣。台灣所有的公民、所有企業、所有勞工一點訊息都沒有，更不要說民進黨過去所主張，公民社會事前事中的參與，“國會”事前事中的參與完全沒有。



他痛批，台灣黑箱已經悲哀到我們所有的資訊來源，要東看一下A媒體的臆測，西看一下B媒體的臆測，從頭到尾每一家媒體的臆測，引述不具名訊息來源的內容都不一樣，如果連這種事情都要認真的去評論的話，那真的評論不完。



有關於“內閣”改組，黃國昌表示，最該具體調整的人事就是“行政院院長”卓榮泰，從520上台以來，卓榮泰“內閣”繳出了一張蒼白的成績單，帶給台灣人民不是建設、不是改革，帶給台灣人民的從來都不是在解決人民的問題跟痛苦。卓榮泰帶給台灣社會的是撕裂、是對抗、是製造仇恨，連一個最起碼的NCC主委、副主委提名名單，卓榮泰都可以一而再、再而三的跳票。



黃國昌指出，今天要針對卓榮泰的譴責案召集朝野協商，早上才匆匆把名單送來“立法院”，結果名單直接露餡，名單5月就已經好了，為什麼拖到現在才送來。卓榮泰想的就是大罷免大成功，民進黨重新掌控“國會”，他要提什麼樣子的人通通都可以，要讓“立法院”再度成為行政機關的橡皮圖章。

