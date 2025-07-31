王世堅：不退黨、不講“大罷免大成功”6字

綠委王世堅。（中評社 資料照） 中評社台北7月31日電／針對民進黨英系“立委”王世堅30日在中常會建議罷團撤銷823罷免案，但賴清德30日仍於中常會中定調，全力支持823罷免投票。王世堅31日於“立院”受訪時回應，倘若黨規定站路口，自己就會去，但是言論的部分“靈魂不受法律管”，且自己只是不想提“大罷免大成功”6個字。他也強調，不會退黨。



針對民進黨不分區“立委”王義川、林楚茵接連在社群粉專發文，表示“不服從命令的就滾”、“不拚難道要投降嗎？吃裡扒外就再見不送。”王世堅指出，他不以為意，做該做的事，自己在民進黨太久了，比這些人都久，看得比較深遠，而這些人還年輕，有自己看法，且對黨的命令要更謹慎看待，自己不以為意，大家都是好同事。



根據《中時新聞網》報導，針對會不會擔心被打成“反民進黨”？王世堅表示，“不會啦！”很多支持者與民眾支持民進黨，但從未加入民進黨，因為認為不一定要加入政黨，民進黨的定義很廣大，很多人心向著民進黨且出錢出力，但是並非黨員，也沒有發言管道跟空間，“相信他的看法是跟我一樣”。



被問到怎麼看賴清德仍定調要和公民同行，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘也發文喊“退無可退”？王世堅說，那是他們的想法，“我覺得我們跟公民團體之間的相處是要互相切磋學習、互相瞭解彼此的處境、互相體諒才對。”



王世堅認為，我們不能單方面的被另一方面政治綁架、感情勒索。因為當雙方都是同樣理念時，就像好友、親人之間不會感情勒索，自己現在的考量是基於社會上太多民意與他看法一樣，希望社會不要再撕裂，我們要解決現在朝小野大的問題，有很多其他的方式、很多好的方式。



媒體追問，若之後黨要求站街頭，會不會去？王世堅說，如果黨硬要規定的話，像是上次有規定要去哪個街頭，自己就有到，“我從來沒有在罷免期間有什麼行為抵制或反罷免，你要我去，我就去，我就站在那邊，但是言論的部分，我認為靈魂不受法律管。”



王世堅強調，黨可以管他的行為舉止，他也沒有在行為舉止抵制黨的任何事情，“但你要我說這些額外多餘的話，我不願意。”但自己也有去榮星花園演講，並認為自己講的內容正確，認為在關鍵時刻要做出正確的判斷、掌握自己的命運，“但我只是不想提‘大罷免大成功’這6個字，我不想講這些”。