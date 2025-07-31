8月“內閣”改組？卓榮泰：須有效回應民意

卓榮泰31日表示，政府人事須作出回應民意的調整。（台“行政院”提供） 中評社台北7月31日電／726第一波大罷免全數不通過，民進黨內檢討聲起，傳出賴清德連日在官邸開會討論應對，評估8月底“內閣”改組。“行政院長”卓榮泰表示，未來必須要針對財政結構各項施政優先的順序，朝野溝通的方式以及“人事上必須要做出更多明顯、具體、有效回應民意的調整”。他提示部會有3重點工作，包含中南部救災、對美關稅與對未來政治議題、朝野互動方式要取得共識。



大罷免首波24名藍委、新竹市長高虹安皆未過關，引發民進黨內人事震盪，民進黨秘書長林右昌率先向賴清德請辭獲准。綠營內部也不少聲音建議“內閣”改組，近日傳出“內閣”改組時間點將會落在8月底。



“行政院”發言人李慧芝轉述，卓榮泰在院會中提示指出，上星期六在“憲法”體制下，完成了一項重大民主工程，看到很多公民團體展現他們對“國家”時事的關心及期待改變現狀的決心與力量。這是一場前所未有，非常成功的公民運動。



卓榮泰指出，投票結果，看到人民期待的是要維持現有政治機制與生態。這對政府的若干政策有不同立場的思考，也展現另一種人民的力量。這兩股力量在之前或許有摩擦、有對立意見。但經過這場民主工程的投票後，迅速回復到社會的和諧，展現台灣是一個高度成熟的民主社會。



卓榮泰強調，對政府來說，未來必須要針對財政結構各項施政優先的順序，“朝野溝通的方式以及人事上必須要做出更多明顯、具體、有效回應民意的調整”。行政團隊目前最重要的工作有三，第一，中南部大雨之後災區的家園回復工程；第二，對美關稅談判正進行到關鍵時刻；第三，對未來政治議題、朝野互動方式，要有效取得高度共識。