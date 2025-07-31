新竹縣焚化爐燒外縣市垃圾？白議員曝疑點

新竹縣議員林碩彥31日質疑新竹縣新建焚化爐竟燒他縣市垃圾。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月31日電（記者 盧誠輝）新竹縣新建焚化爐已落成完工，將在今年10月取得使用執照，台灣民眾黨籍新竹縣議員林碩彥31日在新竹縣議會質疑，新建的焚化爐到底是燒誰的垃圾？新竹縣政府環保局因簽訂不平等合約，恐傷害新竹縣民的權益。



新竹縣議會今日舉辦第20屆第15次第3次臨時會，進行“新竹縣促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案”專案報告。



林碩彥指出，該焚化爐預計將於今年10月底取得使用執照，但從目前掌握的資料來看，當時簽約卻僅保障焚化爐最大去化量的一半留給新竹縣，其餘竟都是彈性保留給外縣市使用，明顯處理新竹縣垃圾的比例偏低，卻讓新竹縣自己的垃圾還得外送或堆置在新豐掩埋場，形成極大的矛盾與不公。



林碩彥要求新竹縣政府，在使用執照核發前，應明確承諾優先清除新豐掩埋場與新竹縣的垃圾，而非默許成為外縣市垃圾的“轉運站”。新竹縣環保局更應向新竹縣議會與縣民報告焚化爐營運細節與合約架構，爭取提高新竹縣垃圾的處理比例與噸數，確保資源留在本地使用。



林碩彥強調，他將持續監督焚化爐後續進度與使用條件，必要時進一步提出提案，確保焚化設施真正服務於新竹縣民，達成環境正義與地方永續。