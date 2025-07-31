黃國昌：賴要讓台灣仇恨到什麼程度才高興？

黃國昌受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月31日電（記者 黃筱筠）賴清德30日在民進黨中常會向公民團體道歉，表態823罷免投票，要與公民團體站在一起，力挺罷免。台灣民眾黨主席黃國昌今天受訪表示，民進黨不負責任大惡罷，對台灣社會所造成的傷害，對過去這段時間荒廢“國政”，對人民所造成的痛苦，要誠懇的道歉，連這麼基本的事情，都沒有做到，到目前為止，我們看不到民進黨的領導人，有絲毫真誠的反省跟認錯。



他說，民進黨反而繼續跟台灣社會說823大惡罷，民進黨要站在第一線承擔更多的責任，現在民進黨823大惡罷要站到第一線，全黨黨公職大家都要站到第一線，繼續搞大惡罷，繼續撕裂台灣社會。他沒有辦法理解，請問一下賴清德、民進黨要把台灣撕裂成什麼樣子，你們才甘心？請問賴清德主席、民進黨要把台灣社會繼續創造對立、仇恨到什麼樣子的程度，民進黨才會高興。



有關於民進黨“立委”王世堅希望撤銷罷免，遭到黨內圍剿，黃國昌說，那是牽涉到民進黨他們內部黨內民主事情，他不願意做過度的評論。他看的衹有民進黨最後面對社會的態度是什麼。到目前為止，民進黨面對社會的態度就是823要繼續衝突，要繼續撕裂，要繼續創造仇恨，所以他也誠懇的請教賴清德主席、民進黨要把台灣社會撕裂到什麼樣子的程度，民進黨才開心。



黃國昌說，民進黨要繼續在人民之間創造仇恨到什麼樣子的程度，民進黨才高興，這個問題衹有賴清德主席能夠回答。至於民進黨他們個別委員、彼此之間意見，甚至衝突，這個都不是他要評論的範圍。



他也批，他勸民進黨司法及法制委員會“立委”吳思瑤要認真一點，當一個“立委”認真一點，司法委員會今天去討論監所同仁所提出來的訴求，她聽到了嗎？民進黨主政9年，從邱太三當“法務部部長”開始，說要做監所改革改到現在，問題這麼嚴重，基層監所同仁的負擔，他們知道嗎？這些事情通通都不知道？吳思瑤連人都沒有去，就恣意在抹黑，這就是民進黨“立委”不認真，民進黨“立委”才是一天到晚在搞政治。