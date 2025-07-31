賴清德信任度僅37.2%！郭正亮：很嚴重

《美麗島電子報》31日公布最新民調，賴清德信任度為37.2%、不信任度高達50.3%。（美麗島電子報提供） 中評社台北7月31日電／《美麗島電子報》31日公布最新民調，賴清德信任度為37.2%、不信任度高達50.3%。對此，前“立委”郭正亮指出，信任感是一大指標，通常信任感不容易變動，如今賴清德信任度摔到剩37.2%，這是很嚴重的事。



《美麗島電子報》今日公布最新民調顯示，有34.6%滿意賴清德的執政表現，較上月大跌10.1個百分點。另有56.6%不滿意，比上月增加9.8個百分點。至於信任度部分，有37.2%信任賴清德，較上月大跌7.8個百分點。另有50.3%不信任賴清德，比上月增加7.3個百分點。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮31日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，他稍早跟《美麗島電子報》民調執行者戴立安討論上述民調，並透露戴說這樣翻轉的民調不多見，且“只是剛開始”。郭認為，未來還有很多事件會發生，包括關稅的影響，這並非一兩天就能知道，而是持續性的。



郭正亮強調，民調中信任感是最實在的指標，因為執政表現、滿意度都會變，但信任感坦白說並不容易變動，如今賴清德信任度摔到剩37.2%，這是很嚴重的事。



郭正亮指出，如今美國對台灣關稅還沒公布，還有很多議題還沒發酵，賴清德恐要提心吊膽地等待。



上述民調調查時間為2025年7月28至30日，調查範圍全台22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1082人（住宅電話705人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。