李國璋：高虹安誣告案政治審判令人憤怒

民眾黨新竹黨部主委李國璋。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月31日電（記者 盧誠輝）停職中的新竹市長高虹安，先前遭旅美教授陳時奮PO文指稱“論文抄襲”，高提告不成，卻反遭陳自訴誣告，一審將高判刑10個月。案經上訴，二審台灣高等法院31日改判6個月徒刑，可上訴。對此，台灣民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員表示，綠罷免高不成，竟拿司法來補刀，政治判案令人憤怒。



高虹安涉“立委”任內詐領助理費，去年一審被判有期徒刑7年4月，褫奪公權4年，並停職，她也宣佈退出台灣民眾黨，目前新竹市長一職由高任內副市長、民眾黨籍邱臣遠代理。高虹安罷免案7月26日獲得12.4萬多票的不同意票遭否決。



此件誣告案起因是2021年高虹安“立委”任內，旅美教授陳時奮在臉書指控“被指導教授除名的高虹安”，高因此對陳提出加重誹謗罪告訴，但陳獲檢方不起訴處分，陳事後自訴高犯誣告罪。刑事部分，去年8月高虹安一審被判10個月有期徒刑；民事部分，陳時奮向高求償新台幣958萬元，結果陳敗訴，高獲判免賠。



陳時奮控告高虹安的誣告案，二審台灣高等法院31日改判6個月徒刑，可上訴。李國璋31日受訪忍不住為高抱屈強調，綠罷免高不成，竟拿司法來補刀，政治判案令人憤怒。這不是司法正義，而是政治介入的產物。



李國璋指出，美國辛辛那提大學早已多次明確表示，高虹安的論文無學術倫理問題，許多海內學者也指出“自我引用”不是“抄襲”，是學界常態，但法院卻無視這些專業意見，堅持用所謂“自我抄襲”，將她打成有罪，這樣合理嗎？



李國璋質疑，司法不該成為特定政黨的工具。當民進黨發現罷免走不通，就換用法院來達到同樣目的。12.4萬多新竹市民的反罷免票，難道還不夠清楚表達民意？