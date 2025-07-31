曹興誠再出招　主張補選候選人領軍罷免

針對大罷免結果，曹興誠在臉書發文提出看法。（照：曹興誠臉書） 中評社台北7月31日電／726大罷免全數不通過，第二波7席中國國民黨籍“立委”罷免案將在8月23日投票。聯電創辦人、反共護台志工聯盟三號志工曹興誠今天表示，民進黨請他推動罷免，也不採納他的意見，錯失契機，最終藍營全面動員，大罷免難免失敗。



民進黨之前都說，罷免是公民團體推動，不是民進黨。



曹興誠31日在臉書發文，以“大罷免浪潮中，民進黨錯失了什麼機會？”為題表示，今年4月27日，他受訪時就指出，罷團沒有政黨組織，也沒有政治意圖，完成二階連署以後，應該就是民進黨的事了。當時民進黨應利用24：0的優勢，呼籲團結，要求國民黨給出承諾，一要恢復“憲法”法庭的正常運作，二要恢復“立法院”的“程序正義”，不再以暴力獨裁的方式立法。



他認為，若國民黨給出承諾，則罷免理由消失，罷團即可解散。但若國民黨不同意，罷免理由則完全正當，民進黨即可全黨動員，大罷免也必定成功。“可惜民進黨沒有掌握這樣的契機，一方面請我推動三階罷免，一方面卻又拒絕我的建議。”



曹興誠提及，他的建議是，民進黨應該先確定三階罷免以後，四階由什麼人來候選？在三階開始，即由這位四階候選人領軍；以民進黨候選人為主，罷團為輔，如此才能結合戰力，取得勝利。結果民進黨不但不肯指定候選人，還嚴禁任何黨員做任何表態。“這樣就讓民進黨公職人員，為了避嫌，不敢積極投入罷免活動。然後藍營全面動員，大罷免難免失敗”。



如何因應罷免失敗後的政局？曹興誠希望民進黨能群策群力，檢討這次大罷免的決策失誤，化危機為轉機，明年捲土重來，爭取勝利。