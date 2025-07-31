核三公投5場發表會8/15童子賢對決莊瑞雄

和碩董事長童子賢。（中評社 資料照） 中評社台北7月31日電／核三延役公投將在8月23日投票。“中選會”今天表示，8月7日起舉辦5場發表會，其中8月15日場次由和碩董事長童子賢擔任正方代表人，民進黨籍“立委”莊瑞雄擔任反方代表人，將在全台性無線電視頻道舉辦，“中選會”網站也有直播。



“中選會”今天透過新聞稿表示，“立法院”交由“中選會”辦理的全台性公民投票案第21案，主文為“您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？”



“中選會”說明，這次發表會依法由“立法院”代表正方，相關政府機關或依公民投票法第20條經許可設立辦事處的反對意見者代表反方。舉辦方式經正、反雙方報名結果，雙方沒有合意以辯論會方式進行的場次，因此5場都以發表會方式進行。



台灣民眾黨“立法院”黨團先前指出，正方代表為和碩董事長童子賢、民眾黨籍“立委”黃國昌、新竹清華大學教授葉宗洸、國民黨籍“立委”翁曉玲、核能流言終結者創辦人黃士修；“行政院”則表示，反方代表將由“行政院”能源減碳辦公室副執行長林子倫以及台灣電力公司董事長曾文生擔任。



此外，台灣綠黨也透過臉書指出，已設置公投反方辦事處，推出3名反方代表，包括台灣綠黨共同召集人甘崇緯、剛滿20歲青年吳亞昕與民進黨“立委”莊瑞雄。



“中選會”表示，第一場發表會於8月7日周四下午3時，於中視舉行並轉播（有線電視第10台、MOD第10台、數位無線電視台第1台），主持人是“中選會主委”李進勇，正反方代表分別為葉宗洸與曾文生。

