中南部3萬房屋受損　台官方訂風災特別條例

“行政院長”卓榮泰主持院會。（照片：“政院”提供） 中評社台北7月31日電／丹娜絲颱風日前重創台灣中南部，而受低壓帶及西南風影響，雲嘉南地區近日也遭受豪雨狂炸，災情頗為嚴重。“行政院長”卓榮泰今日在院會表示，因颱風丹娜絲及後續豪雨造成受損的房屋已逾3萬戶，“政院”近期將提出丹娜絲颱風災後復原特別條例，以加速颱風災後重建。



“行政院政務委員”兼工程會主委陳金德表示，後續包含房屋修繕、石綿瓦拆除與修繕，以及原有水系緊急治理都會考量納入特別條例範圍。



根據《中央社》報導，颱風丹娜絲重創台灣西南部，“行政院”陸續拍板受災戶租金補貼加碼、修繕貸款利息補貼、重建獎勵、租稅減免，以及協助地方政府成立危老重建輔導團等，另也公布風災家園復原慰助金方案，同時推出最高新台幣3萬元的“上工津貼補助金”，還有店家、攤商慰助金。



卓榮泰今天在“行政院會”中表示，因颱風丹娜絲及後續豪雨造成受損的房屋已逾3萬戶，因此“政院”近期將提出丹娜絲颱風災後復原特別條例，加強、加速重建工作的執行。陳金德出席“政院”會後記者會指出，“行政院”已撥風災家園復原慰助金20億元，並核定上工津貼補助金等，因此特別條例部分，重點將放在房屋修繕、石綿瓦拆除與修繕，以及原有水系緊急治理部分，都會考量納入特別條例範圍。



對於特別條例期程與預算規模等，“行政院”發言人李慧芝在記者會指出，風災特別條例的規模以及實施期程等，仍須盤點相關資源以及災區需求後，進行審慎研議跟評估規劃，“政院”會儘速提出。