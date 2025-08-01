廖學廣：823罷免再敗　綠營會開始狗咬狗

民進黨創黨元老、前“立委”廖學廣。（中評社 資料照） 中評社台中8月1日電（記者 方敬為）大罷免726首波綠營全軍覆沒，外界關注對民進黨內部影響。民進黨創黨元老、前“立委”廖學廣接受中評社訪問表示，對賴清德而言，已有權力鬆動危機感，勢必要有政績來轉移壓力，才會再下動員令，全黨力拼823第二波罷免案投票，接下來綠營將傾府院黨之力拚罷免，若823再敗，綠營內部就會開始狗咬狗。



廖學廣，台灣大學法律系畢業，1986－1992民進黨籍，兩屆台北縣議員、汐止鎮長、兩屆“立委”和一屆“國民大會代表”。是民進黨創黨元老。



全台24位藍委及新竹市長高虹安罷免案7月26日投開票，全面被否決。8月23日還有第二波罷免案投開票，包括包括新北市羅明才、新竹市林思銘、台中市顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、南投縣馬文君、游顥等，共7席藍委面臨罷免挑戰。



廖學廣表示，在野陣營不能因為726告捷，就輕忽823第二波罷免案，因為賴清德已親自下達動員令，這次將由民進黨站到前線去拚罷免，預期攻勢將會比726宣傳階段更為猛烈，因為這是賴清德穩住權力的關鍵，倘若823再敗，賴勢必要面臨來自黨內其他派系的挑戰。



廖學廣指出，726全台24位藍委加新竹市長高虹安在民意的支持下挺過罷免，不要認為賴清德會就此收斂，賴不是會認輸的人，從整個大罷免行動發起的脈絡來看，賴清德所作所為就為了扭轉“國會”席次，要確保政權順遂，終極目標就2028年能夠連任成功。所以726失敗，賴的目標仍不會改變，823還有7席藍委面臨罷免，賴清德當然要盡全力設法扳回一城。



他提到，事實上，726大敗後，民進黨內部派系已開此蠢蠢欲動，但因為823還有第二波罷免案投票，所以各方先按耐下來，因為不希望在現階段被冠上“不團結”、“槍口對內”的標籤，加上目前整個黨政機器掌握在賴清德手上，要挑戰賴清德還需要伺機而動。現在民進黨只是表面上的團結，其實已準備開始上演茶壺內的風暴。