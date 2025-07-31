賴清德民調為何大崩跌？吳子嘉：無能、失敗

56.6%的民眾不滿意賴清德的執政表現。（照片：美麗島電子報提供） 中評社台北7月31日電／由綠營發起的大罷免第一波大失敗，《美麗島電子報》31日公布最新民調顯示，賴清德的民調崩跌，其不信任度、不滿意度雙雙突破5成。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉31日在網路節目表示，雖然大罷免是賴清德民調崩跌的其中1個因素，但本質的問題是“無能、失敗”，這正是“賴政府”的特質。



根據《美麗島電子報》公布的最新民調顯示，賴清德的執政滿意度為34.6%，較上月暴跌10.1個百分點，創下上任以來新低，不滿意度56.6%，較上月高出近10個百分點，寫下上任以來不滿意度新高紀錄。而在信任度方面，不信任賴清德首次突破半數，高達50.3%，比上月攀升7個百分點；信任者則下滑至37.2%，再減7.8個百分點，同樣是就任以來最差成績。



根據《中時新聞網》報導，吳子嘉31日在網路節目《董事長開講》中，被網友問到“民調跌的關鍵點，是不是在於大罷免的因素”時，他表示大罷免雖然是個重要因素，但更重要的，是在上任400多天後，“賴政府”到底做了什麼事？如果賴清德的施政有做出成績，並且若是在大罷免成功翻轉“國會”後，賴能實現施政藍圖、有能照顧到老百姓的宏大計劃，大家當然沒話講，“老百姓會給你授權”。



“結果老百姓不給你授權，不給你授權就變成搗蛋，搗蛋的結果就變成失敗”，因此吳子嘉認為，大罷免只是形式上的總結、是賴清德民調崩跌的其中1個因素，但本質的問題是“無能、失敗”，這正是“賴政府”的特質。