黃國昌抓包NCC名單壓2個月　怒嗆卓榮泰

“行政院”31日宣布NCC委員提名名單，被民眾黨團總召黃國昌抓包，提名時間寫2025年5月。（照片：“行政院”提供） 中評社台北7月31日電／通訊傳播委員會（NCC）主委懸缺已屆滿一年，委員人數至今尚未補齊，“行政院長”卓榮泰曾承諾要在4月底提出，但直到7月31日院會才公布委員名單。“立法院”31日召開黨團協商時，台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌抓包，“行政院”名單的“資料時間”寫“2025年5月”，質疑該份名單何時確認的？“行政院”人事總處副人事長張秋元則表達不知道，黃國昌認為“行政院長”卓榮泰故意將名單壓2個月，想等“大罷免大成功”後才送。



根據《中時新聞網》報導，黃國昌31日下午召集黨團協商，處理共4項譴責案，其中包括“對“行政院”院長卓榮泰提出最嚴厲之譴責案，並要求“行政院”儘速將提名之通訊傳播委員會主任委員、副主任委員及委員名單送交“立法院”。但協商召開前夕，卓榮泰於上午院會中提名成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修、政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威、世新傳播管理系助理教授羅慧雯為NCC委員，並指定蔣榮先擔任主委、程明修為副主委。



黃國昌於協商中表示，卓榮泰之前在“立院”承諾，4月底以前要把名單送來，這已是第一次跳票，結果5月又再稱給一周時間送到“立院”，最終仍沒送進來，因此民眾黨團才提出譴責案，結果今早“行政院”院會結束後，終於將NCC主委、副主委和委員提名名單送到“立院”，“顯然“行政院”沒有一定催促跟壓力，不知道怎麼做事情”。



黃國昌質疑，“行政院”交出的NCC提名名單資料上寫“2025年5月”，不懂為何“行政院”壓著不提，是否在等“大罷免大成功”後才要提？張秋元回應，卓榮泰已有對外說明，是部分委員家庭跟工作關係必須做協調和處理，才能最後的確定並送到“立院”。



但黃國昌不買單此說法，提及大家都知道卓榮泰公開說過什麼，要解釋的事為何現在才送進來，並追問名單是何時協調好、如何通知？但張秋元皆無法完整回答，更稱“我不知道最後什麼時候確認的”，使黃國昌稱不為難文官，只是批評“行政院”派無法掌握客觀基本資訊的人參加協商。

