“內閣”改組？黃國昌：最需要下台就是卓榮泰

民眾黨主席黃國昌。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月31日電／726罷免案大失敗，民進黨內部檢討聲浪不斷，包括“內閣”是否要改組？“行政院長”卓榮泰31日首度表態，未來須要針對財政結構、各項施政優先順序、朝野溝通的方式，以及“人事上必須要做出更多明顯具體且有效回應民意的調整”。台灣民眾黨主席黃國昌回應，“內閣”最需要調整的就是卓榮泰本人，請卓榮泰自己請辭下台。



針對“內閣”改組聲浪不斷，卓榮泰今表達人事要做具體且有效回應民意的調整，黃國昌31日下午於“立院”受訪時回應，“我想最該具體調整的人事，就是卓榮泰自己。”從去年520上台以來，卓榮泰“內閣”繳出一張蒼白的成績單，帶給台灣人民的不是建設、改革，也從來不是在解決人民問題跟痛苦，而是帶給台灣社會撕裂、對抗、製造仇恨。



根據《中時新聞網》報導，黃國昌指出，連最起碼的通訊傳播委員會（NCC）主委跟副主委提名名單，卓榮泰都可以一而再再而三跳票，今天要針對卓“揆”的譴責案召開協商，“政院”早上才匆匆將名單送到“立院”，結果名單直接露餡，原來今年5月就已經好了，為什麼拖到現在才送？卓榮泰在想的就是“大罷免大成功”、民進黨重新掌控“國會”，提什麼樣的人通通都可以，要讓“立院”再度成為“行政院”橡皮圖章，“內閣”最需要具體調整的就是“行政院長”，請卓榮泰自己請辭下台”。



媒體追問，倘若“內閣”改組，會不會支持聯合“內閣”？黃國昌提及，自己不回答假設性問題，目前賴清德對台灣社會的宣示是跟“贊成大罷免的人”道歉，這是一個“總統”該說的話嗎？若真想要團結台灣，就要調和鼎鼐，應該要對整個台灣社會全體人民道歉，針對民進黨不負責任大惡罷對社會造成的傷害，以及對過去這段時間荒廢“國政”對人民造成的痛苦進行誠懇道歉，“連這麼基本的事情都無法做到”。



黃國昌說，到目前為止，看不見民進黨的領導人有絲毫真誠反省跟認錯，反而繼續跟台灣社會說“823大惡罷，民進黨要站在第一線承擔更多責任”，繼續搞大惡罷與撕裂台灣社會，自己無法理解，“請問賴清德，民進黨要把台灣撕裂到什麼樣，你們才甘心？民進黨要把台灣社會創造對立仇恨到什麼程度，民進黨才高興？”