噍吧哖事件紀念園區　台南玉井說抗日故事

噍吧哖事件紀念園區位於台南市玉井區，室內有常設的紀念展介紹該事件。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南8月1日電（記者 蔣繼平）“噍吧哖事件紀念園區”位於台南市玉井區樹糖街，以玉井糖廠為基地，將原來的日式木造招待所改裝，室內有常設的紀念展，主以動漫風格來進行互動敘事，用文物及老照片為輔，重現出1915年多起抗日事件中，犧牲人數逾千的噍吧哖事件。



噍吧哖事件是日據時期規模最大的抗日行動，本事件由余清芳等人以西來庵為反抗據點發起，故又稱“西來庵事件”或“余清芳事件”。展場以“起事、交戰及清鄉、審判”順序呈現，並鎖定余清芳、羅俊、江定等三大抗日主角。



根據介紹，1915年是台灣被日本殖民邁向第20個年頭，在不公義的稅制、法制以及無所不管的警察體制下，積怨日深，於是余清芳等人以西來庵修廟名義籌募抗日基金，同年爆發抗日事件。展區還有一尊余清芳的遺像，保存完整。



由於2015年是噍吧哖事件1百週年，台南市政府原址整修玉井糖廠招待所等建物，結合歷史緬懷、文化觀光、產業交流、旅遊資訊等功能。園區有一座“淺山故事館”，提供餐飲、咖啡、及在地農特產，芒果乾、芒果冰都有賣。



玉井區位於台南市東部山區的玉井盆地內，是該區最大城鎮暨農特產集散區域中心，日據時期以製糖興盛，1960年代由政府推廣芒果改良種，成為芒果重要產地，有芒果的故鄉之美譽。玉井區2024年底戶數約5.3千戶，人口約1萬3千人。