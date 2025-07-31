震傳媒民調：賴清德不滿意度逾5成

賴清德施政滿意度。(圖:震傳媒提供) 卓榮泰“內閣”是否應該改組。(圖:震傳媒提供) 中評社台北7月31日電／綠營發起的大罷免大失敗，《美麗島電子報》今天公布最新民調，賴清德的民調崩跌，其不信任度、不滿意度雙雙突破5成，引發外界熱議。《震傳媒》今天也公布了賴清德民調，在這份民調中，賴的不滿意度同樣也達到5成。



根據《震傳媒》今天公布的最新民調顯示，賴清德施政滿意度部分，35.5%的受訪者表示滿意，50.4%不滿意，與上次民調相比，認同賴清德施政滿意度下跌10.4%，不滿意度上升9.8%，這也是民調實施以來，首度出現不滿意度高於滿意度的現象。



交叉分析顯示，新北市民對賴清德不滿意度最高，達55.8%，台南市的滿意度則是最高，達50.1%，除70歲以上、國中以下學歷者外，其餘族群都是不滿意大於滿意，而在自認中間選民部分，賴的不滿意比例首度突破4成，達到45.4%。



對於罷免失敗的原因，本題項採開放式作答後再行歸類，前四項原因排名分別為罷免無正當性（16.1%），其次為民進黨反對普發一萬（14%）、賴清德執政不佳／不信任投票（7.8%）、賴清德風災勘災不力（6.7%）。交叉分析中也發現，在民進黨支持者中，認為失敗原因肇因為民進黨反對普發一萬者最高（29.1%），國民黨支持者認為是罷免無正當性最高（26.8%），而民眾黨支持者與國民黨支持者看法亦同（23.7%），至於藍白合作是否成為罷免失敗的主因，受訪者回答則未超過2%（回答者比例為1.0%）。



對於罷免失敗後的朝野關係，65.4%受訪者認為會更對立，12.2%受訪者表示會更和諧，交叉分析中也發現，認為未來朝野關係會更對立者，民進黨受訪者比例為75.2%、國民黨68.1%、民眾黨80.6%，至於不偏袒任何政黨者，也有48.0%受訪者認為未來朝野關係會更對立。



至於賴清德是否應該召開朝野領袖會議，62.6%受訪者表示贊成，18.9%不贊成，與上次民調（二月份）相比，贊成者比例下降5.2%，不贊成者上升3.7%。交叉分析中也發現，民進黨支持者有76.0%贊成召開朝野領袖會議、國民黨贊成者62.5%、民眾黨支持者74.6%。

