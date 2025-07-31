挺823罷免？童子賢：我只參與花蓮活動

和碩集團董事長童子賢。（中評社 資料照） 中評社台北7月31日電／由綠營發起的大罷免第一波大失敗，第二波罷免投票定在8月23日，當日另有民眾黨主推的“核三延役”公投案。曾表態支持罷免中國國民黨“立院”黨團總召傅崐萁的和碩集團董事長童子賢31日表示，他只參與花蓮的活動，“政治不是生活的全部，我在適當時候有表達我的一些意見”，並稱他更願意花時間關注關稅議題。



第二波共7案罷免投票將在8月23日登場，包括國民黨“立委”馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘，同一天還有核三重啟公投。7席藍委選區分別是新北市、新竹縣、台中市、南投縣。



和碩董事長童子賢接受民眾黨邀請，擔任公投正方代表，將出席8月15日公投說明會。



媒體報導，童子賢今日以電腦公會榮譽理事長身分，出席AI盛會“AI WAVE SHOW”，並接受媒體聯訪。對於726首波大罷免完封，是否認為823大罷免應暫緩？童子賢則指，自己不是標準深度參與政治的人，所以也就不評論。



童子賢亦表示，“政治不是生活的全部，我在適當時候有表達我的一些意見這樣就好”。面對媒體提問823是否聚焦在公投，不會著力於罷免，他也指，歡迎大家關心跟民生、產業有關係的能源議題，台灣核電是否延役，且看民意的展現。



童子賢強調，今天的重點著重於關注AI應用，他可能更願意花時間關注關稅議題。他也說明，關稅確實會對產業造成一定衝擊，台灣需要維持競爭力，而台灣還是有很多產業要關心，像是傳產、農業等，所以會在經濟、產業、關稅、國際貿易上花更多時間。