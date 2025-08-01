中評鏡頭：台南玉井北極殿百隻烏龜養大廳

台南市玉井區北極殿主祀“玄天上帝”，正殿天井下飼養百隻烏龜，還有架設專給人通行的步道。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南8月1日電（記者 蔣繼平）台南市玉井區有“芒果故鄉美名”，不過玉井老街上有一間北極殿，是當地信仰中心，主祀玄天上帝。廟內大廳飼養百來隻烏龜，還為此架設步道，讓烏龜可以在底下自在遊走，同時方便民眾觀賞烏龜，十分的特別。



玉井北極殿主祀“玄天上帝”，為明朝的護國神明，是永曆年間渡海來台的先民墾荒為避邪趨病而恭請渡台的神尊。起初以茅柵搭建，因康熙年間託夢給庒民預警大洪水，為感念神明保佑，信眾重建了被洪水沖走的廟宇，並命廟名為“北極殿”。



走進廟內，首先映入眼簾的是天井的百隻烏龜。傳說龜蛇是玄天上帝的腳力，透過飼養烏龜以尊崇玄天上帝。廟方為了讓烏龜可以自由地在地面活動，也貼心地架設了步道給信眾行走，形成人龜並行的特殊場景，吸引不少民眾佇足觀賞烏龜。



根據廟方介紹，在廟內養龜的緣由可追溯至日據時期，也有信眾帶來放生，但會過濾外來種，因此這裡的烏龜都是台灣原生種的“斑龜”，平時餵食蔬菜，無論大小全都吃素，數量大約百來隻，4年前整修施工期間曾移至他處，完工後再搬回。



玉井區位於台南市東部山區的玉井盆地內，是該區最大城鎮暨農特產集散區域中心，日據時期以製糖興盛，1960年代由政府推廣芒果改良種，成為芒果重要產地，有芒果的故鄉之美譽。玉井區2024年底戶數約5．3千戶，人口約1萬3千人。