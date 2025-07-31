國民黨主席選舉民調　盧秀燕支持度第一

對於國民黨主席改選，有25.8%的民眾認為台中市長盧秀燕是最適合人選。（照片：震傳媒） 中評社台北7月31日電／中國國民黨30日公布黨主席選舉辦法與選舉時程表。震傳媒今天公布最新民調顯示，對於國民黨即將改選黨主席，有2成5受訪者認為台中市長盧秀燕是最適合人選，其次分別是台北市長蔣萬安及新北市長侯友宜。在政黨傾向方面，認同民進黨的受訪者比前一個月減少了7.3個百分點。



針對國民黨主席即將改選，究竟誰適合擔任下一屆國民黨主席，震傳媒民調最高者依序為盧秀燕（25.8%）、蔣萬安（14.6%）、侯友宜（12.0%）、朱立倫（5.9%）、韓國瑜（2.3%）、馬英九（1.2%）。



交叉分析中則發現，在國民黨與民眾黨支持者中，贊成盧秀燕的比例最高（國民黨42.2%、民眾黨43.3%），民進黨支持者中則為侯友宜比例最高（22.1%）。



在政黨傾向調查，29.5%受訪者認同民進黨、21.9%認同國民黨、15.5%認同民眾黨。與6月份民調相比，認同民進黨者下降7.3%，認同國民黨者下降0.1%，認同民眾黨上升0.9%，32.9%受訪者自認為泛綠，29%認為自己是泛藍，27.7%受訪者則自認是中間選民的立場。



本次民調是由震傳媒委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2025年7月28日至7月29日，針對全台年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI電腦輔助電話訪問系統進行電話訪問。家戶以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。手機依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依“內政部”人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1074人（加權前家戶536份、手機538份），在95%信心水準下，抽樣誤差約正負2.99個百分點。