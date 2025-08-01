美拒賴過境　楊永明：大陸堵台獨更全面

台灣大學政治系教授楊永明接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月1日電（記者 張嘉文）賴清德原計劃8月出訪中南美三個“邦交國”，過境美國紐約，英國《金融時報》報導，美方已婉拒其過境安排，導致整體訪問計劃喊卡。對此，前“國安會”副秘書長、台灣大學政治學系教授楊永明接受中評社訪問時指出，美中目前正進行關鍵的貿易與戰略談判，美方在此節骨眼上拒絕賴清德過境紐約，是戰略考量下的謹慎舉措，雖不代表美對台政策的根本轉向，但對賴的信任顯然存有疑慮。



楊永明強調，從此事件也看出，中國大陸對“台獨活動”的圍堵是更全面，從外交、國際活動到體育賽事，譬如大陸近來明確重申“奧運模式”的七項限制，這都壓縮台灣在國際空間的模糊地帶，圍堵“台獨”越來越明確。他擔憂接下來是針對兩岸經貿的部分，那就會衝擊台灣生計。



楊永明，美國維吉尼亞大學國際法與國際組織博士，曾任“行政院新聞局長”、“國安會”副秘書長，現任中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”教授、台灣大學政治學系教授，長期研究國際法、國際組織與各國外交政策。



根據《彭博社》與《金融時報》報導，中美正在進行新一輪貿易談判，並可能在10月底舉行“特習會”，美國總統特朗普政府在中國大陸對賴清德擬過境紐約表達強烈反對後，選擇拒絕其申請，以免引爆新一輪外交摩擦。



楊永明對此向中評社指出，中美目前正在談判的，並不僅僅是關稅問題，還包括美國高度重視的稀土議題，以及雙方整體的互動框架與護欄。媒體提到的是否有“習特會”，則屬附帶，實際上美方是希望在今年內完成一個新的美中貿易協議，這可能是在美國總統特朗普任內第一階段貿易協議的基礎上加強、擴大，加入更多與關稅、稀土、科技管制相關的內容。



他指出，美中之間的關係，對美國而言，是一個競爭對抗者關係，和其他國家的關稅問題不同。所以中美的談判不只是經貿利益，而是攸關美國在國際地位與秩序主導權的重新建構。在這個過程中，賴清德一方面已切斷兩岸所有互動與交流，只剩下經貿往來，另一方面又推動大罷免與“台獨”主張，這樣背景下，賴的過境外交，尤其是過境紐約，勢必會加劇美中關係的緊張。

