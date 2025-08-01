林碩彥：綠首波罷免被剃光頭還硬幹　不負責

台灣民眾黨新竹黨部副主委、新竹縣議員林碩彥。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月1日電（記者 盧誠輝）賴清德30日在民進黨中常會下令綠營全體黨公職都要全力支援8月23日第二波罷免案的公民團體。台灣民眾黨籍新竹縣議員林碩彥接受中評社訪問表示，民進黨在首波罷免案被剃光頭，選輸就該下台負責，而不是像孬種一樣，躲在公民團體背後，現在竟還要在823第二波罷免案硬幹到底，實在太不負責任。



首波24位國民黨“立委”與停職的新竹市長高虹安罷免案，7月26日全數遭否決。第二波共7案罷免投票將在8月23日登場，包括中國國民黨籍“立法委員”馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘，同一天還有核三重啟公投。其中林思銘為新竹縣選區。



林碩彥指出，民進黨在首波罷免案被剃光頭，輸到脫褲子後就把責任全推給公民團體，現在又想在第二波罷免案硬幹到底，萬一又輸了呢？賴清德要不要辭民進黨主席下台負責？總不能選輸了又把責任推得一乾二淨，好像跟自己完全沒有關係一樣。



林碩彥質疑，如果大罷免真的跟民進黨對外宣稱的是由公民團體所發起，民進黨秘書長林右昌為什麼要請辭下台？而且光秘書長下台根本不夠，因為民進黨搞了大半年的大罷免卻全軍覆沒，包括賴清德、“行政院長”卓榮泰和民進黨“立法院”黨團總召柯建銘都應該下台負責。



他強調，民進黨不應該像孬種一樣，躲在公民團體背後，承認失敗很難嗎？該負責的人就下台負責，而不是把所謂的青鳥和公民團體都當成衛生紙般，用完就丟，實在太不負責任。



林碩彥，中山大學電機碩士，曾任聯華電子製程整合工程師、聯詠科技製造工程經理、台灣類比科技副理與新竹縣竹北市市民代表，2022年首次參選新竹縣第一選區（竹北市）議員當選，為民眾黨在新竹縣唯一一席議員，也是現任民眾黨新竹黨部副主委。

