湖南長沙影珠山抗日遺址和紀念館　宣揚和平

影珠山抗戰史實陳列館以彭海鯤的人生故事宣揚“反對戰爭，珍愛和平”。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社長沙8月1日電（記者 鄭羿菲）今年是對日抗戰勝利80周年，也是台灣光復80周年，在抗戰過程中“長沙會戰”是重要篇章之一，如今在影珠山抗戰文化遺址公園中，還能看見當年的戰壕與迫擊砲陣地遺址，而影珠山遺址也成為兩岸文化交流基地，曾接待中國國民黨前副主席郝柏村等兩岸知名人士。



影珠山抗戰文化遺址公園於2015年9月建成，在長沙保衛戰影珠山抗戰史實陳列館內，除佈置當時日軍遭受嚴重損失撤退的三次長沙會戰外，展覽尾端也介紹長沙市開物中學校長彭海鯤的生平故事，彭在第一次長沙保衛戰時，為負傷的日軍寶田吉郎請郎中醫病，直到寶田吉郎康復才送走，朋友擔心此舉會招來不必要的麻煩，暗示彭不要多說，但彭卻說，“人的生命是有限的，無論屬於哪個國家，哪個民族，該就還是得救，我們要相信戰爭是暫時的，和平才是永恆的。”而該展區也宣揚“反對戰爭，珍愛和平”8個字。



影珠山作為海峽兩岸文化交流基地與平台，在長沙保衛戰影珠山抗戰史實陳列館內也存放許多台灣參訪者的墨寶，包括中國國民黨籍台東縣議會議長吳秀華在2019年率團參訪留下的簽名。



由大陸國務院台灣事務辦公室新聞局、中華全國新聞工作者協會台港澳工作部共同舉辦的“抗戰勝地 三湘新貌”2025海峽兩岸媒體聯合採訪團，有包括新華社、人民日報、中央廣播電視總台、中國日報社、中新社、中國台灣網、湖南衛視，及台灣中評社、中國時報、聯合報、TVBS、東森電視台、廈門衛視等31家兩岸及香港媒體共44位記者採訪。



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