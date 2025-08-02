湖南行腳：長沙臭豆腐飄香百餘年一吃成主顧

黑嚕嚕的長沙臭豆腐飄香百餘年。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社湖南8月2日電（記者 鄭羿菲）台灣人愛吃臭豆腐，但不少人對黑嚕嚕的長沙臭豆腐第一印象，通常是望之卻步，卻又對香氣與口感感到好奇，這道飄香逾百年的湘菜美食，其色墨黑，外焦里嫩，鮮而香辣， 焦脆而不糊、細嫩而不膩、初聞臭氣撲鼻，細嗅濃香誘人，搭配蒜末、菜脯、辣椒等調料送入口，咀嚼起來口感非常有層次、味道又齒頰留香，一吃就愛上。



長沙臭豆腐起源於湖南湘陰縣，可追朔到清朝同治年間，作為中國傳統美食的長沙臭豆腐以“黑如墨、香如醇、嫩如酥、軟如絨”為特色，好吃到2021年6月入選國家級非遺名錄。而長沙臭豆腐又以百年老店火宮廟為代表，好吃魅力是繼2007年、2009年先後被列入長沙市級、湖南省級非物質文化遺產名錄後，火宮殿臭豆腐製作技藝又作為小吃製作工藝被列入“非遺”名錄。



火宮殿位於湖南長沙市坡子街，始建於清乾隆12年(公元1747年)，是祭祀火神的廟宇，在民國時期被燒毀，後來多次修復、翻修、擴建，建築風格古色古香，有“一宮二廟三通四景”的格局。今火宮廟被評為“瀟湘百景”名勝之一。



火宮殿除了長沙臭豆腐遠近馳名外，也被譽為“湘菜第一樓”，湘菜作為中國八大菜系之一，以獨特的酸辣口味、香鮮與軟嫩口感，及豐富烹調技法聞名，乾鍋血鴨、剁椒魚頭、油潑滷干絲、烟筍炒肚絲、蒜子紅燒肉、腐粑果.都是不少饕客不遠千里也要嚐上一口的美食。



由大陸國務院台灣事務辦公室新聞局、中華全國新聞工作者協會台港澳工作部共同舉辦的“抗戰勝地 三湘新貌”2025海峽兩岸媒體聯合採訪團，有包括新華社、人民日報、中央廣播電視總台、中國日報社、中新社、中國台灣網、湖南衛視，及台灣中評社、中國時報、聯合報、TVBS、東森電視台、廈門衛視等31家兩岸及香港媒體、44位記者採訪。



“抗戰勝地 三湘新貌”6天行程將途經長沙、常德、衡陽、懷化、湘西等抗戰路線，探訪抗戰舊址，及參訪高科技企業、文化旅遊景點等，感受湖南的蓬勃活力。

