20%關稅打趴台工具機與機械業　公會求助

台灣機械工業同業公會理事長莊大立致詞。（中評社 資料照） 中評社台北8月1日電／美國宣布台灣對等關稅稅率為20%，台灣機械公會今天上午聲明表示，這對機械產業衝擊較預期為大，公會建議應以持續與美國溝通協商，爭取與競爭對手國相近的關稅稅率，並採防禦性匯率調控，以維持產業國際競爭力。



台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）中午發布聲明指出，原先台灣輸美的工具機稅率約2%至5%、零組件約8%，公會對政府團隊積極協助產業進行關稅談判，表示感謝；不過暫時性結果與日韓等競爭國家的輸美關稅15%相比仍偏高，盼透過行政團隊努力，盡速透過外交途徑與美方完成協商，為國內產業爭取最大利益。



台灣機械工業同業公會上午在聲明稿指出，相較日韓等競爭對手國15%的稅率，美國對台關稅20%，將使機械產業受到嚴重衝擊，並將持續影響台灣機械出口國際競爭力。



機械公會指出，近期廠商已因匯率較競爭對手國強勢，導致外銷訂單競爭力下滑、匯損直接侵蝕企業獲利，公會指出，公布關稅後，可能進一步引發國際供應鏈轉移，導致國內中小微型供應鏈萎縮與斷鏈等。



機械公會建議政府，應以國家高度持續與美國溝通協商，爭取與競爭對手國相近的關稅稅率，並採防禦性匯率調控，以協助機械產業維持國際競爭力，持續根留台灣。

