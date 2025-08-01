台螺絲產業遭夾殺　關稅高於日韓掀倒閉潮

台灣螺絲公會前理事長、慈陽集團董事長蔡圖晉。（中評社 資料照） 中評社高雄8月1日電（記者 蔣繼平）美國政府公告台灣進口商品稅率20%，高於日韓的15%，高雄螺絲、螺帽等扣件業首當其衝。台灣螺絲公會前理事長、慈陽集團董事長蔡圖晉表示，台灣螺絲業者面臨中低階產品被大陸低價搶單競爭，高階產品面臨日、韓等技術大國競爭，陷入被夾殺困境。他呼籲設法將關稅拉到與日韓一樣15%，否則台廠最快9月出現倒閉潮。



台灣的螺絲產業出口大宗就是美國，根據統計，台灣金屬加工製品等傳統產業，光是金屬加工製品業，輸美產值就有新台幣564億，佔整體產值24%，其中螺絲、螺帽等扣件業，輸美產值又高達523億，佔出口比的92%，影響甚鉅。



高雄市岡山區素有“台灣螺絲窟”美名，但受近年產業不景氣、加上中國大陸業者低價競爭影響，經營愈來愈困難。近日就傳出高雄一家成立54年的螺絲廠“聯發螺絲工業”宣布將於年底熄燈，其主力產品為電腦、電器、電子產品用的精密螺絲。



蔡圖晉指出，台灣螺絲產業近年面臨內外交迫的挑戰，大陸大舉擴展產能以低價策略搶走大量中低階產品訂單，高階精密扣件市場則面臨來自日、韓等技術大國的強勁競爭，導致台灣業者在全球市場陷入“被夾殺”的困境。



蔡圖晉建議，政府在此時更應積極傾聽產業聲音，提供穩定政策與實質資源支援，特別針對中小型扣件廠商，協助升級自動化、拓展外銷通路與應對國際貿易風險上有更強的應變能力，否則台灣螺絲競爭力恐將持續流失。



蔡圖晉強調，美國對台課徵暫時性20%關稅，恐讓原本已處在轉型關鍵期的螺絲產業雪上加霜，衝擊出口信心與接單動能。他呼籲政府加把勁把關稅拉到與日韓一樣15%，否則淨差5%訂單上下游都斷掉，台廠不用做了，最快9月就出現倒閉潮。