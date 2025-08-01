民眾黨轟對美談判大黑箱　還犧牲多少利益？

民眾黨批賴政府與美談判對等關稅議題是大黑箱。（照：民眾黨粉專） 中評社台北8月1日電／美國公布台灣進口商品關稅20%，高於日本、韓國的15%，美台官方均未說明相關附帶項目。台灣民眾黨部質疑“賴政府”談判黑箱，針對質疑皆用空泛、不著邊際的回應敷衍帶過。



尤其日本承諾投資美國5500億美元，開放稻米與農產品，更令台灣農民憂心忡忡。



民眾黨表示，“對於談了什麼？換了什麼？又犧牲了哪些台灣利益？皆用空泛、不著邊際的回應敷衍帶過。”更令人不可置信的是，賴清德將對美出口關稅20%的結果形容成“階段性成果”，這種“精神勝利法”的大內宣口號根本不是民眾想聽到的答案，對於記者會充滿空洞的言論，失望透頂！



至於“行政院長”卓榮泰直至今日下午才要緊急召集各部會重新評估衝擊的產業及因應方案，更加印證這段時間執政團隊的荒腔走板，缺乏準備。



民眾黨指出，面對稅率高於主要貿易競爭對手日本、韓國以外，更比泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼等東南亞國家都來得高，計入從今年四月迄今的新台幣升值幅度超過10%，以出口為導向的眾多產業，將遭受海嘯般地負面衝擊，賴清德依舊拿“保密協議”當借口拒絕向“國會”溝通、規避監督，任由產業界自行應對關稅及匯率的衝擊，這要民眾如何接受？



民眾黨指出，美國高關稅政策是要處理其貿易逆差及財政赤字，同時以對等關稅及非關稅貿易問題進行談判，要求更多的採購金額與開放市場等條件。除了20%高關稅及新台幣升值對出口導向產業的影響，到底還犧牲了多少的台灣利益，讓台灣付出了什麼代價，請“賴政府”務實理性面對在野黨的監督，坦承且誠懇地交待，並停止政治惡鬥。