藍主委黃呂錦茹1千萬交保科技監控

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。（中評社 資料照） 中評社台北8月1日電／台北地檢署偵辦罷免民進黨籍“立委”吳思瑤、吳沛憶“死亡連署”案，中國國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿，總幹事姚富文3人在押，台北地院1日首次開庭，3人均認罪且聲請具保停押，法官裁定黃呂錦茹1000萬元交保、限制住居、出境出海，並實施手機及腳環科技監控，另初、姚2人則各以200萬元交保、限制住居、出境出海。



對此，台北地檢署回應，檢方審酌黃呂等3名被告均已認罪，法院具保條件已足擔保原羈押原因發生之風險，因此尊重法院裁定。



黃呂錦茹今年4月25日於偵查中檢察官第2次聲押才獲裁准，扣除她一度裁定無保請回獲釋的天數，迄已羈押禁見98天，同案羈押禁見中的初文卿、姚富文也各以200萬元交保，並限制住居、出境、出海。



綜合台媒報導，黃呂錦茹今出庭，法官問是否認罪？她簡答“是”1個字後，其餘交給律師答辯。律師游成淵表示，黃呂已認檢方起訴的全部犯罪事實，也不爭執罪名、更不爭執證據能力，沒有證據要提出聲請，除了量刑外，並沒有其他要說明。



蒞庭檢察官李彥霖表示，羈押原因仍存在，同案被告、吳思瑤罷免案召集人賴苡任未認罪，且有聲請調查傳喚證人，應待證人詰問完畢後再討論停押；陳恆寬反駁，聲請調查證據是賴苡任的權利，不能因共犯沒認罪就續押黃呂；另一律師陳筱屏也指出，不能因為共犯要求詰問就收押“證人”，將不利益歸於證人，違反刑訴法規定。



法官接著訊問北市黨部總幹事姚富文、書記長初文卿，2人皆承認2人討論後共同決定盡速錄從中央黨部下載的黨員名冊，承認找志工偽簽連署書。



初、姚2人也聲請具保停押，檢方仍持反對意見。黃呂等3人都只爭執量刑，不爭執犯罪事實與罪名。



法官暫休庭1小時，與合議庭成員評議後，裁定黃呂錦茹等3人皆交保候傳。



受命法官下午將繼續傳喚北市第4區黨部執行長陳奎勳、吳思瑤罷免案召集人賴苡任，續行準備程序。