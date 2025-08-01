台官方拒公布關稅細節　黃國昌轟獨裁

針對賴清德不公布台美關稅談判細節，民眾黨主席黃國昌痛批賴獨裁。（照片：黃國昌臉書） 中評社台北8月1日電／美國白宮宣布台灣的對等關稅為20%，但台官方稱這是暫時性稅率。賴清德1日親自召開記者會表示，確定最後稅率之前，雙方不得公布談判細節，台灣也不例外，等談判完成後，攸關“國會”部分一定會跟“國會”報告、取得同意。對此，台灣民眾黨主席黃國昌1日在臉書發文痛批，這不是獨裁，什麼是獨裁？



日韓分別對美國承諾投資5500億與3500億美元，日本並開放稻米等農產品市場換取優惠待遇。台灣究竟開放了什麼，官方均未說明。



針對高關稅談判，賴清德說，“攸關“國會”權力的部分，一定會跟“國會”報告、取得“國會”的同意。”黃國昌表示，這樣的說法簡直就是在整個談判的過程，不僅排除“國會”的參與及監督，更是從頭到尾搞黑箱，然後要求“國會”照單全收。這不是獨裁，什麼是獨裁？



黃國昌更找出賴清德2014年說過的話，一字不動送回給賴清德：“一個對台灣政治、經濟層面影響深遠的協議，在事前以黑箱作業的方式，未審慎評估各行各業所受的衝擊，就以送入“國會”，這是獨裁心態。“立法院”朝野協商舉辦公聽會，要把公聽會的意見納入修正，馬英九竟要求“國會”無條件接受，一個字都不能修改，甚至向國民黨鞭要求若未通過唯他是問，這是以個人意志凌駕民主制度，更使獨裁心態嶄露無疑。”