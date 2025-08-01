蔣萬安上午轟賴關稅失能惡罷　下午未再回應

台北市長蔣萬安1日上午出席台北市政府的親子及原住民族日活動。（照片：台北市政府提供） 中評社台北8月1日電（記者 張穎齊）美國白宮1日公布對台課徵20%關稅，中國國民黨籍台北市長蔣萬安上午受訪痛批，民進黨、“賴政府”失能，沒團結一致對抗關稅衝擊，卻還全力繼續發動823大罷免，呼籲停止內鬥。



蔣萬安上午在台北市政府出席“台北市政府員工親子日開幕活動”結合“八一原住民族周系列活動”，會前受訪表示，政府應是要發揮指引人民方向的功能，但是民進黨政府之前卻告訴大家，台灣的關稅會低於日本、韓國，但今天這個結果明顯與事實不符，這是政府的失職。



蔣萬安說，政府應團結人民，一致對抗外在的艱困挑戰，但是民黨政府還有賴清德卻發動大罷免，卻將心力全部放在內鬥上，而沒有團結一致對抗關稅的衝擊，這是政府的失能。所以在他要呼籲民進黨政府以及賴清德，停止823的大罷免。這個時候是全台灣共同一致對抗外在困境的艱困時刻，而不是迎來另一場內耗的823大罷免。



蔣萬安還說，提醒民進黨、賴清德，這一次所謂對等關稅的20%，再加上匯率的損失12%，對於台灣企業以及廠商的競爭力已大打折扣，也損失慘重；另一方面，他之前也一再的特別提出，在關稅談判的過程要特別留意，台灣關稅與臨近周邊主要競爭國家的關稅比較，不該高於他們，但是今天卻高於日本、韓國，甚至高於包括印尼和菲律賓，所以人民非常的憂心，台灣會不會在接下來區域競爭當中被邊緣化？



蔣萬安強調，同時接下來還會有包括半導體、關鍵零組件、伺服器、藥品所要適用的關稅，政府還是必須要談到最好的條件，還是必須要審慎因應，不能再讓人民失望，特別不能在攸關台灣人民的關鍵利益上讓步；另一方面，更重要的，也必須要求政府公布相關談判的過程，是不是還有其他協商的內容，是否包括進一步投資美國，或是開放台灣市場，這些必要的資訊都應該讓人民清楚的知道，也對於接下來下一步的預判以及因應對策，大家有所瞭解，才能同舟共濟。



賴清德接近中午在府內親上火線開記者會，強調20%不是最後稅率、還在談，呼籲在野黨要支持、鼓勵談判團隊，第一線談判人員很辛苦，他也會請“行政院”向“立法院”報告產業衝擊因應、調整，爭取“立院”同意、社會支持。



蔣萬安下午赴台北市政府警察局，出席“卸、新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮”，被記者問及賴清德的說法時，態度則趨低調，微笑連說謝謝，未再回應。