南投縣長許淑華喊話　對美談判勿犧牲農業

南投縣長許淑華勘查豪大雨災情。（中評社 方敬為攝） 中評社南投8月1日電（記者 方敬為）美國宣布台灣進口商品稅率20%，高於日韓的15%，賴清德稱“暫時性關稅”。中國國民黨籍南投縣長許淑華今天表示，政府未公布細節，台灣究竟要付出什麼代價，現在稱要繼續爭取調降，她希望在過程中不要犧牲台灣農業，縣府將盤點縣內的農特產品種類數量，向“中央”提出訴求。



賴清德1日上午11點半親自召開記者會回應表示，該稅率還未到最後結論，仍會持續談判，會爭取更合理稅率，並稱，希望很快有結果，“暫時性關稅”不至於過長，政府會持續加油。



南投縣長許淑華1日在縣內勘查豪大雨災請，針對關稅議題受訪指出，美國公布對台灣關稅20%，高於鄰國日本、韓國的15%，引發議論。談判過程是否有犧牲台灣什麼權益，會有什麼產業受到影響，到現在都未對外說明。



許淑華提到，日本、韓國爭取調降稅率都要提出擴大對美投資等，相對應代價，也有媒體報導稱，台灣附帶4000億美元的投資計劃，希望政府要對外說明清楚，以讓地方政府、農工商業有所因應。



許淑華強調，南投縣是農業縣，她不樂見政府在談判的過程中犧牲農業，縣府會盤點縣內有什麼輸出到美的農特產品，再向“中央”提出訴求，請政府在談關稅時不要有相對應的保護配套。另外南投縣有些中小型的傳統產業，業者面臨台幣升值的衝擊外，現在還要接力關稅的壓力，因此也請“中央”能繼續爭取調降關稅，並保障中小企業的權益。

