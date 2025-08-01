台關稅20%　鍾東錦：高於日韓非常不可思議

苗栗縣長鍾東錦接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗8月1日電（記者 盧誠輝）美國政府公告台灣進口商品稅率20%，高於日韓的15%。對此，無黨籍苗栗縣長鍾東錦1日出席活動後受訪表示，他一早得知台灣稅率居然遠高於日本與韓國時，感到非常不可思議。他呼籲政府應再積極與美方溝通協調，爭取調降稅率，協助企業降低成本、強化國際競爭力。



鍾東錦1日出席“墨韻同源一兩岸書法名家交流展”，針對美國公布台灣對等關稅20%一事，鍾在會後受訪時指出，台灣過去對美國的友善與付出，但現在卻獲得20%的關稅，讓他覺得相當不合理。雖然台灣對等關稅還沒完全確定，應該還有溝通協調的空間，他呼籲政府應更加緊努力，讓台灣的稅率至少要跟日本和韓國的15%一樣。



鍾東錦認為，企業是地方經濟發展的根基，“中央”有責任創造有利的投資與外銷環境，他相信“中央”執政團隊具備處理此議題的能力，有望為企業爭取更合理的條件，讓關稅稍微反彈一下、降低一點，讓企業的生存條件可以更好。



鍾東錦強調，若企業在政策實施或外銷操作過程中有需要地方的協助，苗栗縣政府絕對會全力以赴，積極配合“中央”政策，攜手協助企業因應挑戰，共同提升台灣在國際市場的競爭力。

