高雄傳產挫著等　嘆全世界讓特朗普予取予求

中鋼工會理事長陳春生。（中評社 資料照） 中評社高雄8月1日電（記者 蔣繼平）美國政府公告台灣進口商品稅率20%，高於日韓的15%。高雄螺絲、螺帽等扣件業首當其衝。中鋼工會理事長陳春生憂石化產業這兩年本來就很慘，再這麼一搞就更慘。高雄市工業會總幹事李威穎說高科技適應性好，但對傳產、工具機殺傷力很大。



美國今日公布台灣商品進口關稅20%，未宣布附帶條件，台官方也諱莫如深。



據統計，高雄金屬加工製品對美出口產值高達新台幣564億元，占該產業總產值2330億元的24%，其中以螺絲、螺帽等扣件業為重，占出口總額92%。



中鋼工會理事長陳春生表示，螺絲外銷出口若受到波及，沒有訂單的話，上游製造商當然也是慘了，線材（螺絲及螺帽的原料稱為）就完蛋了，還要評估影響層面到那裡。關稅高日、韓5%就差很多，開玩笑，本來預計希望能爭取到15%，結果還是沒辦法。主要是希望降關稅，至少跟日韓一樣15%就好。



針對所謂“暫時性關稅”的說法，陳春生表示，這是在保留空間，還沒有達到特朗普想要的目的，留空間給你讓你再去屈服他。特朗普主要是要台灣去投資，但是台積電已經花那麼多錢了，台灣還要投資哪些項目？現在全世界都讓特朗普予取予求。他嘆“石化產業這兩年本來就很慘，再這麼一搞就更慘。”



高雄市工業會總幹事李威穎表示，20%關稅對台灣產業的影響，他認為越高科技的產業越ok，但越傳統的產業恐怕殺傷力很大。台灣與日本有進口替代，有進口替代就是要靠匯率，台灣傳產在匯率佔便宜時與日本打成平手，如果匯率一致，就很累了，若關稅又多5%，工具機都是拼匯率拼關稅，那就非常非常累了。



綠委許智傑表示，“中央”與地方需要共同合作，提出出口產業支援方案，減緩這次美國關稅帶來的衝擊。況且後續若台美達成正式協議，稅率仍有下調空間；台美也將就供應鏈合作與美國232條款展開進一步磋商，若順利達成共識，可望將台灣出口產業的危機，變成轉機。