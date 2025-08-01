20%關稅來了　新竹市府提六項應變措施

新竹市政府發言人楊寶楨。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月1日電（記者 盧誠輝）美國政府公告台灣進口商品稅率20%，高於日韓的15%。新竹市政府發言人楊寶楨下午表示，市府團隊已在第一時間啟動應變機制，全力減少美國對等關稅可能對企業造成的衝擊，希望能穩定產業運作，並化挑戰為轉型契機，打造具有韌性、創新力和全球競爭力的在地產業體系。



楊寶楨指出，因應美國隊等關稅的可能衝擊，新竹市政府已在第一時間啟動六項應變措施：



一是盡速召開美國新關稅應變專案小組第三次會議，跨局處研擬擴大內需、紓困等政策；



二是聯繫桃竹竹苗等縣市，盡速召開首長會議，跨縣市互相協助，共度難關；



三是與在地企業保持密切聯繫，暢通溝通管道，提供必要協助。



四是針對可能到來的裁員或無薪假潮，請勞青處等相關局處啟動應對；



五是持續推動協助中小企業轉型升級、SBIR、扶植青創等政策，提升競爭力，應對全球貿易環境變化；



六是與“中央政府”聯繫，爭取更多有利的政策支持和財政補助。



楊寶楨強調，新竹市政府團隊將持續關注美國對等關稅的最新狀況，並積極掌握“中央政府”的因應方案，讓企業可以有效掌握可運用的資源，穩定產業運作，並化挑戰為轉型契機，打造具有韌性、創新力和全球競爭力的在地產業體系。