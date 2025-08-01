施俊吉：台灣讓步了什麼？還得貢上什麼？

針對美關稅議題，施俊吉喊話賴政府。（照：施俊吉臉書） 中評社台北8月1日電／美國政府公告台灣進口商品稅率20%，8月7日生效，但台官方未公布相關細節。前“行政院副院長”施俊吉今日喊話，現在是公開台美貿易談判的時候了，美國關稅從32%降到20%，“台灣讓步了什麼？我們還得貢上什麼？政府在堅持什麼？讓我們一起幫忙談判好嗎？”



施俊吉於2017年9月8日至2019年1月14日擔任“行政院副院長”，時任“行政院長”為賴清德。



施俊吉今天在臉書指出，國際談判要對抗的不只是對手，還要面對己方的人民與“國會”，以及對方的人民和國會，因此是一種“五面談判”的賽局。



他說，就己方的人民與“國會”而言，“他們人多嘴雜、意識形態分歧，但是如果善用這些多元意見、政黨反彈與國民憤怒，有時反而能形成壓力，壓迫對手讓步”。



他還說，有時則能形成借口和盾牌，閃躲對手的貪婪和需索，避免極端損失。



施俊吉強調，總之，在適當的時機公開談判狀況，不是什麼透明不透明、民主不民主的問題，而是談判策略與談判技術的運用問題。



他強調，現在是公開台美貿易談判的時候了，美國關稅從32%降到20%，台灣讓步了什麼？為什麼不是15%，而是20%，“台灣少給了什麼？要取得15%，我們還得貢上什麼？政府在堅持什麼？讓我們一起幫忙談判好嗎？”