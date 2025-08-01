台官方盤點關稅重災區　4大產業上榜

台“經濟部”外觀。（中評社 資料照） 中評社台北8月1日電／美國宣布台灣對等關稅稅率為20%，今日也有一份台“經濟部”最新的內參報告曝光，揭露當台灣關稅是20%時、可能受到的產業衝擊；其中，工具機、模具、塑膠製品、電子材料共4產業為“增強”，意即受傷可能較重。



綜合媒體報導，“經濟部”在該份最新產業影響評估報告中，有多項分析，其中在設定關稅20%時，點名“工具機、模具、塑膠製品與電子材料”4項產業，衝擊為“增強”。例如，對於工具機的衝擊變化原因指出，日韓等主要競爭對手關稅15%，為台廠在美國市場的主要競爭對手，且台灣還有新台幣兌美元匯率升值問題，關稅與匯率兩者相加，台灣工具機對美國市場將形同棄守。



針對工具機產業所受到到的影響，工具機公會今日表示，美國是台灣工具機第二大出口市場，年平均出口值近4億美元，主力機種包括綜合加工機、車床、鍛壓與沖壓工具機。台灣產品以高性價比與靈活交期受美國市場青睞，但加徵20%關稅重創價格優勢，特別對中階機，與中小業者衝擊更深，恐引發市場流失與型單效應。



至於外界相當好奇的汽機車零組件是否受影響，該份報告分析認為衝擊變化“持平”，原因為雖日本汽車關稅降至15%，但日本AM零件市場佔率僅2%，與台灣AM汽車零組件產品非競爭關係。資料顯示，AM汽車零組件商，是指售後維修採非原廠零件，也就是我們稱的副廠；廠商並非透過供應鏈將成品流向汽車品牌廠，而是提供給維修廠或是零售商給需要修車的駕駛選擇，特色在於價格較低廉。



其實不只上述產業，目前還有一大衝擊會是在232晶片產業調查結果，也就是半導體關稅細節，外界相當關注屆時是否衝擊半導體產業。