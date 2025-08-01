連日豪雨沖刷　彰化民宅旁出現3樓高天坑

彰化芬園鄉同安社區一戶鐵皮加蓋民宅前院及道路整個崩塌，所幸人員均安。（照片：林世明臉書） 中評社彰化8月1日電／連日豪雨造成重創台灣中南部地區，彰化芬園鄉同安社區一戶鐵皮加蓋民宅前院及道路整個崩塌，崩塌處約有6米寬，深度達3層樓高，所幸人員均安。鄉長林世明表示，公所緊急出動，先以帆布覆蓋崩塌處，社區內約有20名住戶，目前已有部分民眾到親戚家暫住，後續將尋找適合的地點打地樁鞏固地層展開全面整治。



根據《中時新聞網》報導，連日豪雨沖刷，芬園鄉一處三合院前院在今日早上突然整個崩塌，形成一個大坑洞，目測這個大坑洞約有6米寬，深達約3層樓高，情況一度危急，居民相當緊急，擔心崩塌範圍持續擴大，緊急通報公所及同安村村長林子瓏到場協助處理。



鄉長林世明表示，芬園鄉同安社區一戶民宅前院及道路整個崩塌，由於道路屬社區連外道路，崩塌不僅影響該戶民眾，整個社區有好幾戶，約有20名居民也受影響，目前安全暫未受威脅，已有部分住戶先到親戚家暫住，公所也有告知未撤離的居民，若有需要安置，可隨時通知公所。



林世明說，芬園鄉昨晚雨勢過大，造成今日早上同安社區民宅前院及道路崩塌，公所已請廠商到場蓋上帆布，進行防護措施，避免下雨時雨勢持續沖刷，造成危險，等天氣好些，再評估尋找適合的地點打地樁鞏固地層展開全面整治。