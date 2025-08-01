兩岸書法交流　苗栗縣長鍾東錦讚傳承文化

兩岸書法名家交流展1日在苗栗縣政府文化觀光局舉行開幕典禮。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗8月1日電（記者 盧誠輝）“2025墨韻同源－兩岸書法名家交流展”開幕典禮1日在苗栗縣政府文化“觀光局”舉行，無黨籍苗栗縣長鍾東錦表示，書法最能展現文化內涵，也是藝術的美感展現，因此他從過去就一直鼓勵小孩應該要多練習寫書法，因為不但能夠練定性還能練字，將老祖宗的智慧與中華文化文字之美傳承下去。



兩岸書法名家交流展是由台灣客家總商會與湖北海峽兩岸交流促進會共同主辦，苗栗縣書法學會與台灣客家總商會苗栗分會共同承辦，1日舉辦的開幕典禮廣邀苗栗縣書法界各大社團共48位苗栗縣書法名家參與，另展出50位湖北書法名家的書法畫作，總計有108件書法作品，橫跨各大書體風格，涵蓋詩詞、古文、名言、禪意等主題。



鍾東錦指出，希望透過這次活動能讓兩岸書法家互相交流，這是一件非常棒的事情，因為書法可以充分展現中華文化的內涵，所以不管是在大陸或台灣都非常流行，尤其是書法字體的美麗，將藝術與文化結合，這是老祖宗的留下來的智慧，應該要一代一代傳承下去。



鍾東錦強調，他從過去就一直鼓勵小孩應該要多練習寫書法，因為不但能夠練定性還能練字，而且中文造字本來就充滿內涵與美感，所以非常值得大家多多學習，包括他個人也非常喜歡寫書法，也希望透過這次兩岸書法家的交流，能促進兩岸民間交流。



“2025墨韻同源－兩岸書法名家交流展”開幕典禮上，也特別邀請書13位書法家現場揮毫書寫“墨韻同源兩岸書法名家交流展”的13字主題書法，象徵藝術家以筆會友、以墨傳情，凝聚藝文向心力量。鍾東錦也頒贈感謝狀，感謝書法名家們為藝術文化的投入，共同為“墨韻同源－兩岸書法名家交流展”揭開序幕。