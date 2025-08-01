台無薪假人數上揚　學者憂關稅加劇痛苦

台“勞動部”。（中評社 資料照） 中評社台北8月1日電／台“勞動部”今日公布，截至7月31日為止，已有190家事業單位、3441人實施無薪假（減班休息），其中稱因為美國關稅實施則有66家、1735人，較上期淨增加10家、318人，甚至還有某電子廠每月實施16天、每周僅上1天班。



對於美國政府公告台灣進口商品稅率20%，高於日韓的15%。“勞動部”官員表示，美國公布的20%對等關稅為暫時性稅率，“勞動部”會持續密切觀測並適時提出相關方案。



據統計，目前有190家、3441人實施無薪假，又以製造業142家、3094人為多，批發及零售業以36家、277人再次之，主要每月實施8天以下。



世新大學經濟學系教授陳世能受訪表示，關稅稅率20%，會讓不少企業擔心人力成本提升，因此短時間確實會衝擊就業市場，出現“痛苦的可能”；但後續整體環境也會有降息等經濟變數，以及政府陸續提出對應政策，因此關稅影響方面，尚有很大的不確定性。



“勞動部”勞動條件及就業平等司長黃琦雅表示，製造業中又以金屬機電工業為最主要實施產業，共有115家、2772人實施，其中本期新實施中有某電子設備製造業實施55人，稱因受到美國關稅等影響、訂單暫緩，每月實施16天。至於受關稅影響本期有66家、1735人，主要影響為機械設備製造業、金屬製品製造業等。



黃琦雅說，美國1日公布對等關稅20%為暫時性稅率，“勞動部”會持續密切觀測，並與各產業工會蒐集建議密切聯繫，並適時提出方案。



此外，為因應美國高關稅，“勞動部”7月上旬已提出“因應美國對等關稅政策支持減班休息勞工再充電計劃”，只要實施原因有受美國影響即可申請，截至31日為止已有4家、36名勞工參訓。